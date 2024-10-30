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Два миллиона рублей можно получить за помощь в раскрытии похищения великолукских школьников в 2007 году

Два миллиона рублей заплатит МВД за значимую помощь в раскрытии похищения двух детей в Великих Луках в 2007 году, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Полицейские вместе со следственными органами продолжают расследование дела о похищении детей. 29 января 2007 года в Великих Луках неизвестные совершили преступление – похитили двух десятилетних школьников Павла Матросова и Валентину Корик.

Сообщить о подробностях преступления можно по телефонам (8 8112) 59-20-62, (8 8112) 59-22-33, (8 495) 031-72-14, 02 (со стационарного телефона), 102 или 112 (с мобильного телефона). Звонки принимаются круглосуточно и могут быть на условиях полной конфиденциальности.

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