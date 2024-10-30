Налоговые льготы, поправки в бюджет и благоустройство сквера у гостиницы обсудили в Псковском областном Собрании

12:05, 30 октября 2024, ПАИ

Заседание комитета по бюджету, финансам и налоговой политике под председательством вице-спикера Александра Братчикова прошло в Псковском областном Собрании депутатов накануне октябрьской сессии, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Законопроект об изменениях параметров областного бюджета текущего года депутатам представила вице-губернатор Татьяна Баринова. Финансист проинформировала об увеличении доходов и расходов на 350 млн рублей. Эти средства направляются на выплаты военнослужащим, проходящим службу по контракту. Члены комитета поддержали законопроект.

Далее депутаты рассмотрели изменения налогового законодательства, сформулированные в законопроекте, состоящем из двух блоков – положений об отмене ряда невостребованных льгот и введении дополнительных налоговых преференций.

Отмена нулевой ставки налога на имущество, которой пользовалась только одна организация в регионе – «Детская деревня – SOS Псков», не приведёт к увеличению налоговой нагрузки, так как учреждение сможет воспользоваться иной налоговой льготой как социально ориентированная некоммерческая организация.

Пониженная ставка налога на прибыль предложена для технологических компаний. Ещё одно нововведение – лица, принимавшие участие в выполнении специальных задач (ВСЗ), и их супруги освобождаются от уплаты транспортного налога за один автомобиль с налогового периода 2023 года, такую же льготу смогут получить вдовы погибших участников СВО и ВСЗ, не вступившие в повторный брак. Депутаты единогласно проголосовали в поддержку законопроекта.

На заседании члены комитета также рассмотрели изменения параметров двух государственных программ. Среди предложенных правок программы «Содействие занятости населения» продление до 2029 года мероприятий по содействию добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Согласно утверждённым индикаторам предполагается, что ежегодно в Псковскую область будет приезжать 500 человек.

В госпрограмме «Формирование современной городской среды» меняется адресный перечень территорий, выбранных для благоустройства. Как сообщила депутатам заместитель председателя правительственного комитета по строительству и ЖКХ Татьяна Яковлева, в этом списке появился парк в Новосокольниках и сквер у гостиницы Рижской в Пскове, где в 2025 году должна начаться первая очередь работ по благоустройству.

Вице-спикер Юрий Сорокин поинтересовался, готов ли проект благоустройства сквера. По словам представителя комитета, заказанная муниципалитетом проектная документация сейчас проходит процедуру общественного обсуждения.

«Нужно сделать это место по-настоящему красивым, привлекательным, туристическим. Необходимо учесть ошибки проектирования «Комфортной среды» в других местах, где возникает вопрос эстетического восприятия. К сожалению, иногда после выполненного благоустройства мы получаем не образцы красоты, а образцы нелепости», – высказал свои опасения и рекомендации Юрий Сорокин.

Вопрос председателя комитета Александра Братчикова касался перспектив ремонта дворовых территорий в рамках программы «Комфортная городская среда». Татьяна Яковлева признала, что федеральное финансирование на эти цели не выделяется, в связи с чем объёмы ремонтных работ существенно сокращены в сравнении с прошлыми годами.

Продолжая обсуждение госпрограммы, депутат Татьяна Фомченкова попросила разъяснить, из каких параметров складывается индекс качества городской среды. Представитель исполнительной власти пояснила, что этот критерий рассчитывается на федеральном уровне и учитывает множество индикаторов, в том числе не только благоустройство, но и безопасность дорожного движения, объёмы вывозимого мусора и даже анализ фотографий общественных территорий в социальных сетях. Члены комитета согласовали предложенные изменения в программу.

В заключение депутаты рассмотрели проект закона «Об установлении на 2025 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Псковской области». Александр Братчиков пояснил, что фактически речь идёт о форме уплаты НДФЛ иностранцами, приехавшими на работу в наш регион. В этом году авансовый платёж составляет 6 169 рублей, в следующем году стоимость патента возрастёт на 599 рублей. Законопроект депутаты рекомендовали принять в двух чтениях.