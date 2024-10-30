Только 7% компаний Пскова используют IQ-тесты при подборе персонала

13:22, 30 октября 2024, ПАИ

Компании почти не используют тестирование на уровень интеллекта при подборе персонала, следует из данных опроса SuperJob. В нём приняли участие представители кадровых служб и экономически активные жители Пскова.

Результаты опроса представителей экономически активного населения, которые имеют опыт трудоустройства, и кадровых служб показали, что только 7% компаний используют IQ-тесты при подборе персонала. Такие проверки обычно предлагаются соискателям, претендующим на руководящие, линейные или инженерно-технические должности.

За последние два года с тестами на уровень интеллекта сталкивались только 11% опрошенных. Чаще всего тестирование на интеллект проходили кандидаты на позиции директоров, секретарей и project-менеджеров.

Представители SuperJob отметили, что в условиях острой нехватки кадров рынок труда становится более цивилизованным. Работодатели отказываются от сомнительных методов отбора кандидатов, включая гендерные и социальные предпочтения. Они всё чаще нанимают выпускников вузов без опыта работы, а также соискателей пенсионного возраста, особенно на должности квалифицированных рабочих и инженеров в производственной сфере и строительстве.

Кадровые специалисты стали более лояльно относиться к соискателям, которые часто меняют работу. А кандидаты, в свою очередь, предпочитают официальные трудовые отношения и отказываются от работы по серым или чёрным схемам.