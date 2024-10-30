Инициативы по поддержке граждан и решению дефицита кадров обсудили в Псковском областном Собрании

13:54, 30 октября 2024, ПАИ

Профильные вопросы октябрьской сессии и поправки в госпрограмму рассмотрел комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов. Заседание прошло под председательством вице-спикера Игоря Дитриха, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Депутаты поддержали инициативы, связанные с корректировкой налогового законодательства в рамках оптимизации ряда признанных неэффективными льгот и расширения получателей налоговых льгот. Так, предлагается освободить от уплаты транспортного налога лиц, выполняющих специальные задачи, и их супругов, а также не вступивших в повторный брак вдов участников СВО и ВСЗ.

«Это очередной шаг в рамках системной государственной поддержки граждан, заслуживающих особого уважения и поддержки – участников специальной военной и антитеррористической операции. Эти льготы не слишком весомый вклад для повышения уровни жизни этих граждан и членов их семей. Однако важность этой меры трудно переоценить, так как она символизирует признание и уважение со стороны общества к защитникам национальных интересов», – высказался председатель комитета Игорь Дитрих. Депутаты также поддержали законопроект.

В рамках рассмотрения изменений государственной программы члены комитета сделали акцент на обсуждении мероприятий по переселению соотечественников – эта подпрограмма продлевается до 2029 года. Вице-спикер Армен Мнацаканян поинтересовался у первого заместителя председателя правительственного комитета по труду и занятости Нины Бухмиллер, граждане каких стран переезжают в Псковскую область. По словам докладчика, за время действия программы соотечественники приехали из 15 стран, треть переселенцев – жители прибалтийских государств.

Вопрос депутата Анастасии Повторейко касался наличия квотирования по определённым специальностям. Специалист сообщила, что никаких профессиональных ограничений не введено, воспользоваться программой переселения могут в том числе и пенсионеры.

Председатель парламентского комитета Игорь Дитрих спросил о способах информирования соотечественников из недружественных стран о возможностях переселения. Специалист заверила, что такая информация доводится до людей через российские представительства. Члены комитета поддержали изменения госпрограммы.

На заседании депутаты также рассмотрели два обращения региональных законодателей в федеральные органы власти, касающиеся сферы здравоохранения. Депутаты из Ленинградской области предложили вернуться к обязательному распределению выпускников-медиков. В поддержку этой позиции выступил вице-спикер Игорь Дитрих.

Заместитель председателя правительственного комитета по здравоохранению Надежда Рагозина заняла не столь радикальную позицию, напомнив, что региональные инициативы о возврате обязательного распределения уже неоднократно отклоняли на федеральном уровне. По мнению специалиста, альтернативой распределению должна стать введённая недавно схема целевого обучения, когда студенты получают направления строго по наличию вакансий в лечебных учреждениях.

«На примере областной инфекционной больницы могу сказать, что благодаря единой цифровой платформе «Работа в России» в нашем коллективе появилось несколько новых коллег из других регионов. Идея распределения была бы хороша по сути, но не актуальна в нынешних реалиях», – высказала мнение депутат, главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко. По результатам голосования комитет поддержал инициативу.

Нашло поддержку и ещё одно предложение ленинградских депутатов о продлении действия постановления Правительства РФ, разрешающего студентам-медикам старших курсов работать в составе бригад скорой медицинской помощи.

«Предполагалось, что постановление будет действовать до 1 января 2024 года. Позже действие постановления продлили до конца текущего года. Благодаря этому к медицинской деятельности в составе бригад СМП было допущено более трёх тысяч человек, что помогло несколько улучшить кадровую ситуацию в службе скорой медицинской помощи. Однако 1 января 2025 года действие постановления прекратится», – сформулировал суть инициативы Игорь Дитрих.

«Мы бы проголосовали четырьмя руками за продление и бессрочно», – отреагировала на слова коллеги заместитель председателя правительственного комитета по здравоохранению Надежда Рагозина.

Кроме того, на заседании депутаты поддержали проект закона «Об установлении на 2025 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Псковской области».