Региональный отборочный этап Всероссийского соревнования «Шаг в будущее. Юниор» проходит в Пскове

15:40, 30 октября 2024, ПАИ

Региональный отборочный этап Всероссийского соревнования юных исследователей и разработчиков «Шаг в будущее. Юниор» проходит в Пскове, сообщили ПАИ в Центре развития одарённых детей и юношества Псковской области.

29 проектов прошли конкурсный отбор для участия в региональном отборочном этапе «Шаг в науку. Юниоры Псковщины». Участниками соревнования в этом году стали молодые исследователи – учащиеся 3–7-х классов.

Соревнование учащихся «Шаг в науку. Юниоры Псковщины» проходит по четырём по направлениям: «Технологии и дизайн» (шесть заявок), «Естествознание» (восемь заявок), «Личность в истории» (семь заявок), «Краеведение» (семь заявок). Больше всего заявок поступило от учащихся Пскова – восемь работ, Невельского муниципального округа – семь работ. В соревнованиях участвуют в том числе учащиеся из других муниципалитетов Псковской области.

Результаты станут известны 2 ноября. Призёры и победители получат дипломы I–III степени.