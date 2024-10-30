Великолучанка поблагодарила своего участкового за помощь в решении конфликта с шиномонтажом

17:43, 30 октября 2024, ПАИ

Жительница Великих Лук в письме на имя начальника УМВД России по Псковской области поблагодарила участкового уполномоченного полиции ОМВД России, лейтенанта полиции Виктора Кириллова за помощь в разрешении конфликта с шиномонтажом.

Автор письма рассказала, что для ремонта иномарки обратилась в местный шиномонтаж. Во время выполнения работ один из сотрудников повредил пыльник автомобильного двигателя. Женщина оказалась в затруднительном положении, поскольку не знала, как поступить дальше, чтобы добиться возмещения причиненного ущерба.

Она приняла решение обратиться к участковому уполномоченному Виктору Кириллову. Полицейский подробно объяснил потерпевшей алгоритм действий, необходимых для разрешения конфликта.

Виктор Кириллов пояснил горожанке, как правильно составить и подать соответствующие документы в суд для защиты своих интересов. Он обращал внимание на все детали и нюансы, которые в исковом заявлении могли бы повлиять на исход дела.

Великолучанка, общаясь с участковым, отметила, что он как настоящий профессионал проявил терпение и готовность помочь человеку.

Добавим, что Виктор Кириллов щесть лет служит в органах внутренних дел. Участковым уполномоченным работает первый год.