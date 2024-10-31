О семейном бизнесе поговорили в медиацентре ПАИ

14:14, 31 октября 2024, ПАИ

Круглый стол, посвящённый обсуждению плюсов и минусов ведения семейного бизнеса с точки зрения психологии, деловой этики и поддержки МСП, прошёл в медиацентре ПАИ.

С 2018 года в федеральном законодательстве разрабатывается понятие «семейное предприятие». Но в регионах ждать не стали.

«В девяти регионах страны пошли по другому пути. 49 регионов подключаются. На региональных уровнях уже приняты законы о семейных предприятиях», – комментирует ситуацию представитель Торгово-промышленной палаты Псковской области Надежда Зубова.

Споры между наследниками бизнеса наталкивают на вопрос: что важно учесть для того, чтобы обеспечить устойчивость и сохранение дела.

«Когда вступит закон, наследодатель будет в первую очередь учитывать интересы тех, кто работал в этом бизнесе. Это исключит конфликты. В Казахстане, Азии и Азербайджане это уже работает», – рассказала спикер.

Второй причиной Надежда Зубова указывает тот факт, что налоговая считает, что когда есть много родственников, то это дробление бизнеса, которое ведёт к обходу налогов. «Уже на этом моменте семейный бизнес должен получить легальную историю», – добавила она.

70% действующих предприятий по стране можно отнести к семейным предпринимателям. В Пскове статистика немного меньше – 60%. Видимо у региона бизнес развивается по индивидуальным законам, поделилась Надежда Зубова.

Участники круглого стола поделились историей появления их семейного бизнеса и привели примеры из сельскохозяйственного, строительного, образовательного и IT бизнесов.

«У нас не просто семейный бизнес, мы – чуть шире. Мы с женой взяли в аренду землю, построили свою конюшню и теперь там живём. Любое сельское хозяйство – большая нагрузка. С экономической точки зрения это не совсем бизнес, а, скорее, дорогое хобби. У нас есть еще идея развить навесное оборудование к сельхозтехнике, так как производства в России очень мало», – поведал индивидуальный предприниматель, глава крестьянско-фермерского хозяйства Сергей Горчаков.

«Мы работаем в сфере образования. И все наши образовательные услуги рождались под наши запросы как родителей. Сначала это был запрос о подготовке к школе, дальше пошла тема безопасного поведения», – рассказала социальный предприниматель, руководитель Школы интеллекта StarBoom Мария Андреева. «У меня дети – генераторы идей, ведение некоммерческой деятельности на муже. Мы все за одну общую идею. В этом и есть смысл семейного бизнеса», – дополнила она.

«Мы уже 20 лет работаем с мужем. Передо мной стояла дилемма: идти и работать по профессии после декрета или посвятить время семье. Я выбрала в приоритет семью», – поделилась предприниматель и заместитель председателя федеральной комиссии по наставничеству «Опоры России» Елена Николаева.

Понятие «бизнес» тесно связано со связью поколений, считает индивидуальный предприниматель Лариса Василенко. «У нашей семьи гостиница. После окончания института мы с мужем поженились и встал вопрос: а что делать? Ведь нужно было кормить семью. И тут появилась идея заняться предпринимательством», – поведала спикер. Семейный бизнес – это дети, дополнила она. «У нас четверо детей. Они до сих пор берут на себя нагрузку, которую могут нести. А если дети не будут приобретать что-то новое, то они не вырастут ни морально, ни физически», добавила она.

Спикеры круглого стола также обсудили вопросы о том, как семье не поругаться из-за рабочих моментов.

«Чтобы не поругаться дома, нужно дать установку, что работа – это работа, а дом – это дом. Нужно понимать, что даже если это твой родственник, то он занимает должность с определенными обязанностями. Есть функции и ты должен их выполнять. Дома не стоит обсуждать рабочие моменты. Должна быть субординация», – посоветовала предприниматель, председатель комитета по развитию женского предпринимательства Псковского регионального отделения «Опоры России» Ирина Григорьева.

«Очень важна психологическая составляющая. Мы все понимаем, что семью на работу тащить не нужно, работу в семью мы также не тащим – это в теории хорошо звучит. Мы с супругой уже десять лет вместе: и на работе, и дома. Но даже на сегодняшний день бывает сложно. Поэтому приходится прибегать к ограничению общения на работе. А если есть какой-то конфликт или проблема в компании, то я стараюсь оградить семью», – добавил заместитель председателя Псковского регионального отделения «Опоры России» Сергей Пакреев.