Единый закон о регулировании продажи алкоголя будет действовать в Псковской области

12:14, 31 октября 2024, ПАИ

Областной закон, регулирующий вопросы в сфере производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, приняли депутаты Псковского областного Собрания на 38-й сессии сегодня, 31 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Новый нормативный правовой акт объединяет все действующие в настоящее время ограничения розничной продажи алкоголя на территории региона, а также разграничивает полномочия между органами государственной власти.

Так, областное Собрание депутатов своим решением устанавливает дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции. Полномочиями по лицензированию розничной продажи алкоголя, как и по осуществлению регионального государственного контроля наделён уполномоченный исполнительный орган области.

Новый закон не устанавливает ограничений продажи алкоголя сверх уже действующих в регионе. Напомним, что торговать спиртными напитками запрещено с 22:00 до 10:00. В особые даты – День знаний и День защиты детей – торговля не осуществляется в течение всего дня.