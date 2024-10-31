Расширен перечень специальностей для получения «псковского гектара»

12:22, 31 октября 2024, ПАИ

В законодательство Псковской области внесены изменения, расширяющие перечень специальностей, работа по которым даёт гражданам право на получение в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Соответствующую норму депутаты областного Собрания приняли на 38-й сессии регионального парламента сегодня, 31 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Согласно действующей редакции закона такая возможность была у медиков и фармацевтов. В обновлённой редакции этих профессиональных категорий будет значительно больше, поскольку в регионе имеется дефицит кадров не только в сфере здравоохранения, но и в сферах образования, сельского хозяйства, общественного питания и торговли, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства, природных ресурсов и экологии, спорта, туризма, промышленного производства, культуры и искусства, строительной сфере, швейном производстве.

Также по предложениям органов местного самоуправления муниципальных районов и муниципальных округов скорректирован перечень муниципальных образований, в которых находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки могут быть безвозмездно предоставлены гражданам при условии их работы по основному месту работы в этих муниципалитетах. В этот перечень включены пять пилотных территорий: Куньинский район, Локнянский, Новоржевский, Пыталовский и Усвятский муниципальные округа.