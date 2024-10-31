В бюджет Псковской области на 2024 год внесены поправки

13:37, 31 октября 2024, ПАИ

Новые параметры областного бюджета текущего года утвердили депутаты на октябрьской сессии регионального парламента. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Корректировка вызвана увеличением расходов резервного фонда – средства в размере 350 млн рублей направляются на выплаты военнослужащим, проходящим службу по контракту в Вооружённых Силах РФ, во исполнение Указа Президента от 31 июля 2024 года. План поступлений увеличивается за счёт НДФЛ и операций по управлению остатками.

С учётом принятого закона доходы региона в 2024 году составят 61 млрд 29 млн 272 тысяч рублей, расходы – 63 млрд 895 млн 814 тысяч рублей. Дефицит областного бюджета сохранится на прежнем уровне.