В тюрьму отправится псковский инспектор весового контроля за получение взятки от латвийского водителя
Инспектора весового контроля осудили в Псковской области за получение взятки, сообщили в Псковском городском суде.
26 октября 2022 государственный инспектор отдела контроля международных автомобильных перевозок, весового и габаритного контроля в Псковской области Северо-Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта находился на рабочей смене на стационарном контрольном пункте-3 в Пскове.
При проверке документов водителя автомобиля «Скания» транспортной компании, зарегистрированной в Латвии, инспектор установил признаки административного правонарушения.
Однако водитель предложил оплатить штраф на месте. Инспектор согласился с этим предложением и назвал ему реквизиты банковского счёта своего знакомого, куда водитель позднее перевёл 20 тысяч рублей в качестве взятки.
В свою очередь знакомый, получив взятку и выполняя роль посредника, перевёл 18 тысяч рублей на банковский счёт супруги инспектора.
В суде инспектор свою вину не признал.
Псковский городской суд признал его виновным в совершении преступления по части 3 статьи 290 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок три года, а также оштрафовали в размере шестикратной суммы взятки – 120 тысяч рублей.
С учётом того, что ранее инспектор был осуждён за аналогичное преступление, ему назначили окончательное наказание в виде лишения свободы на срок четыре года и восемь месяцев в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 420 тысяч рублей. Также мужчина лишён права занимать должности на государственной службе, в правоохранительных органах, органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий, на срок три года и шесть месяцев.
Приговор в законную силу ещё не вступил.
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В тюрьму отправится псковский инспектор весового контроля за получение взятки от латвийского водителя
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