В тюрьму отправится псковский инспектор весового контроля за получение взятки от латвийского водителя

16:47, 31 октября 2024, ПАИ

Инспектора весового контроля осудили в Псковской области за получение взятки, сообщили в Псковском городском суде.

26 октября 2022 государственный инспектор отдела контроля международных автомобильных перевозок, весового и габаритного контроля в Псковской области Северо-Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта находился на рабочей смене на стационарном контрольном пункте-3 в Пскове.

При проверке документов водителя автомобиля «Скания» транспортной компании, зарегистрированной в Латвии, инспектор установил признаки административного правонарушения.

Однако водитель предложил оплатить штраф на месте. Инспектор согласился с этим предложением и назвал ему реквизиты банковского счёта своего знакомого, куда водитель позднее перевёл 20 тысяч рублей в качестве взятки.

В свою очередь знакомый, получив взятку и выполняя роль посредника, перевёл 18 тысяч рублей на банковский счёт супруги инспектора.

В суде инспектор свою вину не признал.

Псковский городской суд признал его виновным в совершении преступления по части 3 статьи 290 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок три года, а также оштрафовали в размере шестикратной суммы взятки – 120 тысяч рублей.

С учётом того, что ранее инспектор был осуждён за аналогичное преступление, ему назначили окончательное наказание в виде лишения свободы на срок четыре года и восемь месяцев в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 420 тысяч рублей. Также мужчина лишён права занимать должности на государственной службе, в правоохранительных органах, органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий, на срок три года и шесть месяцев.

Приговор в законную силу ещё не вступил.