Псковская транспортная прокуратура потребовала устранить нарушения законодательства об обеспечении безопасности движения на железнодорожных переездах

19:25, 31 октября 2024, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Проезжая часть автодороги на железнодорожных переездах в Пскове на Крестовском шоссе, на улицах Советской Армии, Вокзальной, Декабристов, Железнодорожной, Маргелова и на расположенном на трассе федерального значения Р-23 имеет значительные повреждения, сообщили в прокуратуре.

Речь идёт о дефектах дорожного покрытия проезжей части в границах железнодорожных переездов, частично отсутствуют световозвращающие устройства и сигнальные столбики, есть просадки междурельсовый настил, нарушена целостность лицевой поверхности дорожных знаков, автоматический шлагбаум перекрывает менее половины ширины проезжей части, видимость приближающегося поезда не обеспечена. Кроме того, не обеспечен беспрепятственный доступ граждан к объекту транспортной инфраструктуры – пешеходному переходу, расположенному на железнодорожном переезде на улице Советской Армии.

Псковская транспортная прокуратура потребовала устранить данные дефекты на железнодорожных переездах.

Псковский городской суд Псковской области удовлетворил исковые требования прокурора и возложил на ОАО «РЖД» обязанность устранить нарушения на железнодорожных переездах в соответствии с требованиями законодательства. Исполнение решения суда контролирует прокуратура.