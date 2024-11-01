Ирина Толмачева может стать депутатом Псковского областного Собрания

15:33, 01 ноября 2024, ПАИ

Генеральный директор «ПсковАгроИнвест» Ирина Толмачева может стать депутатом Псковского областного Собрания. Место депутата стало вакантным после избрания Натальи Мельниковой в Совет Федерации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Президиум Псковского регионального политсовета «Единой России» проголосовал за кандидатуру Ирины Толмачевой.

В ноябре это решение ещё должен утвердить президиум Генерального совета партии, отметили в региональном исполкоме «Единой России».