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Политика

Ирина Толмачева может стать депутатом Псковского областного Собрания

Генеральный директор «ПсковАгроИнвест» Ирина Толмачева может стать депутатом Псковского областного Собрания. Место депутата стало вакантным после избрания Натальи Мельниковой в Совет Федерации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба регионального парламента

Президиум Псковского регионального политсовета «Единой России» проголосовал за кандидатуру Ирины Толмачевой.

В ноябре это решение ещё должен утвердить президиум Генерального совета партии, отметили в региональном исполкоме «Единой России».

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