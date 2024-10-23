Валентина Матвиенко вручила Наталье Мельниковой удостоверение сенатора
Удостоверение новому сенатору от Псковской области Наталье Мельниковой вручила председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.
Вручение прошло на 577-м заседании Совета Федерации.
Напомним, 15 октября на внеочередной, 37-й сессии Псковского областного Собрания депутатов Наталья Мельникова была избрана сенатором от Псковской области. Ее кандидатуру поддержали 19 из 22 депутатов.
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