Валентина Матвиенко вручила Наталье Мельниковой удостоверение сенатора

11:41, 23 октября 2024, ПАИ

Удостоверение новому сенатору от Псковской области Наталье Мельниковой вручила председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

Вручение прошло на 577-м заседании Совета Федерации.

Напомним, 15 октября на внеочередной, 37-й сессии Псковского областного Собрания депутатов Наталья Мельникова была избрана сенатором от Псковской области. Ее кандидатуру поддержали 19 из 22 депутатов.