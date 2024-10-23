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Политика

Валентина Матвиенко вручила Наталье Мельниковой удостоверение сенатора

Удостоверение новому сенатору от Псковской области Наталье Мельниковой вручила председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко вручила Наталье Мельниковой удостоверение сенатора. Скриншот с онлайн-трансляции заседания

Вручение прошло на 577-м заседании Совета Федерации.

Напомним, 15 октября на внеочередной, 37-й сессии Псковского областного Собрания депутатов Наталья Мельникова была избрана сенатором от Псковской области. Ее кандидатуру поддержали 19 из 22 депутатов.

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