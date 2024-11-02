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Общество

Размер пособия по уходу за ребёнком достигнет в России почти 100 тысяч рублей

Максимальный размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет достигнет в России 97 тысяч рублей в 2027 году, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании программной комиссии «Единой России».

Фото: ПАИ

«В 2025 году максимальная сумма выплаты составит почти 69 тысяч рублей в месяц, 83 тысячи рублей – в 2026 году, а в 2027 году эта сумма уже будет почти 97 тысяч рублей», – сообщил Антон Котяков.

Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет назначается в размере 40 % среднего заработка за два предыдущих календарных года родителя. Минимальная выплата рассчитывается также, но уже от МРОТ.

Выплата в 2024 году в Псковской области составляет минимум 9 277 рублей, а максимум 49 123 рубля. В текущем году на максимальный размер пособия может претендовать тот родитель, чья заработная плата в 2022–2023 годах была на уровне 122,9 тысячи рублей и выше.

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