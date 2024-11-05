Как мошенники обманывают с помощью налоговых деклараций, рассказал эксперт

07:51, 05 ноября 2024, ПАИ

Мошенники стали использовать людей с помощью кампании по сдаче налоговых деклараций, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Согласно этой схеме, мошенники отправляют на электронную почту письма, в которых выдают себя за сотрудников налоговой службы и просят предоставить декларацию по специальной ссылке. При переходе на ресурс потенциальную жертву просят пройти идентификацию, для которой нужно ввести личные данные и реквизиты банковской карты.

«С помощью мошеннического ресурса злоумышленники собирают данные банковской карты для хищения денег у человека, а полученные персональные данные могут использовать для новых случаев обмана жертвы», – объяснил Александр Иванов.

Эксперт посоветовал не реагировать на подобные письма и никогда не переходить по ссылкам. «Налоговые органы не рассылают электронные сообщения о задолженности с предложением оплатить её онлайн. Узнать о неуплаченных налогах можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика», – добавил он.