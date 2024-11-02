Участники всероссийского образовательного форума «Шум» побывали в медиахолдинге Псковской области

14:46, 02 ноября 2024, ПАИ

Участники всероссийскогомолодежного образовательного форума «Шум» платформы «Росмолодежь. События» из восьми стран побывали в медиахолдинге Псковской области в субботу, 2 ноября.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов













































































Участники познакомились с работой редакций медиахолдинга, а также приняли участие в круглом столе с представителями медиасообщества региона. Как освещаются события по разные стороны границы, как бороться с фейковыми новостями, кто оказывает влияние на международное информационное пространство, какие новости интересны жителям Псковской области обсудили в медиацентре ПАИ.

Региональная программа для участников всероссийского молодежного образовательного форума «Шум» стартовала 1 ноября. 40 представителей медиасферы из 35 стран отправятся в регионы России для ознакомления с работой российских СМИ. С 1 по 5 ноября более 40 представителей медиасферы отправятся в Мурманск, Нижний Новгород, Псков и Санкт-Петербург, где посетят издательские дома