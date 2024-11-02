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Общество

В Пскове экс-собственник дома Седельщикова пытается через суд добиться денег за проданное на торгах имущество

В Пскове собственник, запустивший памятник федерального значения XIX века - дом Седельщикова на улице Герцена, 5, пытается добиться денег через Арбитражный суд. ООО «Трактиръ 903» обратилось с иском о взыскании с комитета по управлению государственным имуществом Псковской области более 25 млн рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале суда.

Фото предоставлено Арбитражным судом

Из собственности ООО «Трактиръ 903» дом Седельщикова был изъят в мае 2023 года, чтобы затем продать здание на публичных торгах. Изъятие было связано с тем, что компания, владевшая объектом культурного наследия федерального значения с 2020 года, не предпринимала никаких мер по его сохранению и не выполнила ничего из обещанных противоаварийных работ.

В апреле 2024 года комитетом по управлению государственным имуществом Псковской области издан приказ «О проведении публичных торгов в форме электронного аукциона по продаже изъятого на основании решения суда объекта культурного наследия».По результатам торгов победителем аукциона признано ООО «КБ РАСКАТ», которое приобрело здание за 25 млн 76 тысяч рублей.

После чего ООО «Трактиръ 903» обратилось в комитет с требованием о выплате ему вырученных с торгов денежных средств, в соответствии со ст. 54 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Комитет в ответе указал, что поскольку выплате подлежит сумма за вычетом суммы восстановительных работ, которая равна 85 млн 201 тысяче, основание для выплаты средств отсутствуют.

В связи с отказом ООО «Трактиръ 903 и обратилось в суд. Судебное заседание назначено на 2 декабря.

Заказчик, строители и история создания «Дома Седельщикова» неизвестны. В конце XIX века дом находился во владении Седельщикова. Предположительно, он построил кирпичный дом на подклете XVII века. С 1904-1917 гг. участок, дом и флигель принадлежали купцу Сафьянщикову. Здесь был трактир и квартиры, сдаваемые внаем. Во время войны 1941-1945 гг. дом горел. С 1945 по 1950 гг. восстанавливался и реконструировался. В 1955 г. передан под детский сад-ясли. С конца 1980-х годов до 1992 г. здесь работал дом детского технического творчества. С 1992 г. по начало «десятых» годов XXI века там располагался клуб «Подросток». Затем здание было заброшено, и разрушается по сей день.

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