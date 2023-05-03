Дом Седельщикова в Пскове изъяли у собственника для продажи на торгах

20:40, 03 мая 2023, ПАИ

Дом Седельщикова в Пскове изъяли из собственности для продажи на торгах. Об этом рассказала заместитель начальника отдела государственного контроля Псковской области Екатерина Иванова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Суд удовлетворил требование комитета по охране объектов культурного наследия и изъял из собственности ООО «Трактиръ 903» здание, расположенное по адресу улица Герцена, дом 5 в Пскове. «Мы пробовали выходить к собственникам с исками о понуждении. Даже несмотря на решение суда о понуждении, со стороны собственника никаких мер не предпринималось», — сказала Екатерина Иванова.

По её словам, по акту технического состояния первые противоаварийные работы на площадке должны были провести до августа 2021 года, а до августа 2022 года организация обязывалась разработать научно-проектную документацию для всего комплекса.

Как подчеркнула Екатерина Иванова, собственник выкупил здание 17 августа 2020 года. «Мы ждём первый срок — организация ничего не делает. Мы выходим и смотрим, что здание продолжает дальше разрушаться, пишем предостережение, что собственник обязан незамедлительно приступить к проведению первоочередных противоаварийных работ. А в сопроводительном письме мы уже разъясняем, что если собственник не будет ничего делать, тогда мы его привлечём по статье 54», — рассказала заместитель начальника отдела госконтроля.

Далее комитет выслал собственнику предостережение. «Проходит месяц на обжалование, они нам присылают возражение, в котором указывают, что до 1 июля 2022 года проведут противоаварийные работы, повесят новый баннер и так далее», — пояснила собеседница агентства.

После просрочки второго срока представители комитета обратились в суд. «Причём во время суда по стороны собственника началось какое-то движение, он там [возле Дома Седельщикова - прим. ред. ] оградил одну сторону забором. А его представители говорили на суде, что, когда будет теплее, сделают ограждение со всех сторон, но три стороны так и остаются свободными», — отметила Екатерина Иванова.

Также, по её словам, представители организации обосновывали свою правоту тем, что в здании были забиты окна первого этажа. «Ещё они доказывали, что у них постоянно убирается мусор, но мы зафиксировали, что там неблагоустроенная территория», — подчеркнула собеседница ПАИ.

Она уточнила, что в течение четырёх месяцев проектная организация по вине ООО не смогла приступить к разработке проектной документации, потому что необходимые документы не были предоставлены вовремя. Также Екатерина Иванова добавила, что в здании в этом году произошло два пожара, что «явно не улучшило состояние памятника».

«Ни с момента приобретения, ни с момента судебного заседания собственник конкретно не предпринимал никаких действий», — обратила внимание Екатерина Иванова. После вступления решения суда в законную силу здание передадут Псковской области, а затем комитет по управлению государственным имуществом региона будет организовывать торги.

«Будет участвовать несколько организаций, и при заключении договора с одной из них будут ставиться определённые условия», — заметила Екатерина Иванова. Она добавила, что, если новый собственник не будет выполнять обязательства, к нему также будут предъявляться санкции.

«По решению суда нынешнему собственнику будет возмещена та стоимость, за которую здание будет продано с учётом вычета суммы, которая будет потрачена на торги», — отметила собеседница агентства. По её словам, собственник заявил в суде о желании подать апелляцию.

Отметим, дом Седельщикова — это двухэтажное кирпичное здание XIX века на каменной подклети XVII века. В конце XIX века дом находился во владении Седельщикова. Здание является объектом культурного наследия федерального значения.