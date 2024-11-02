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Останки замполита истребительного авиаполка и одного неизвестного воина перезахоронили в Гдовском районе

Перезахоронение останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, прошло в деревне Верхоляне Гдовского района, пишет газета «Гдовская заря».

Фото здесь и далее: газета «Гдовская заря»

Останки замполита 196-го истребительного авиаполка майора Михаила Ефимова и одного неизвестного воина 893-го стрелкового полка 196-й Гатчинской Краснознамённой стрелковой дивизии, погибших в 1944 году в боях за освобождение Гдовского района, обнаружил поисковой отряд «Неизвестный солдат» в рамках «Вахты Памяти». Михаил Ефимов погиб 31 июля 1944 года в воздушном бою и был похоронен в деревне Горка, а останки неизвестного красноармейца обнаружили вблизи села Ямм.

Литию по погибшим совершил настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Кярово отец Сергий. Присутствующие возложили цветы и почтили память воинов минутой молчания.

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