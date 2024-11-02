Первых снеговиков слепили в Псковской области

17:26, 02 ноября 2024, ПАИ

Первых снеговиков слепили в Стругах Красных сегодня, 2 ноября, пишет газета «Струги».

Семья Ярмолюк с радостью вышла на улицу и слепила снеговиков. Мальчишки счастливы. Можно и снеговиков слепить, и в снежки поиграть, написали в издании.

Помимо этого, в Стругокрасненском муниципальном округе открыли лыжный сезон. Лыжную трассу уже испытали четыре спортсмена.