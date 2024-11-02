Первых снеговиков слепили в Псковской области
Первых снеговиков слепили в Стругах Красных сегодня, 2 ноября, пишет газета «Струги».
Семья Ярмолюк с радостью вышла на улицу и слепила снеговиков. Мальчишки счастливы. Можно и снеговиков слепить, и в снежки поиграть, написали в издании.
Помимо этого, в Стругокрасненском муниципальном округе открыли лыжный сезон. Лыжную трассу уже испытали четыре спортсмена.
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