Лыжный сезон открыли в Псковской области

14:12, 02 ноября 2024, ПАИ

Лыжный сезон открыли спортсмены в Стругокрасненском муниципальном округе, сообщили ПАИ представители «ДЮСШ» Струг Красных.



Фото: «ДЮСШ» Струг Красных



Фото: «ДЮСШ» Струг Красных



Фото: «ДЮСШ» Струг Красных



Фото: «ДЮСШ» Струг Красных







После того, как в Стругах Красных выпал первый снег, спортсмены решили наездить лыжную трассу. «В нашем муниципальном округе сейчас снежная погода, даже прямо сейчас падет снежок. Наш специалист попробовал закатать трассу – получилось. Где побольше снега, на склонах, там получше, где поменьше – там, естественно, кататься сложно. На трассу пока вышли четыре человека. Покататься у наших ребят получилось, они сказали, что классно и что им понравилось», – прокомментировали ПАИ в спортшколе.

Напомним, что сегодня в Стругах Красных выпал первый снег. В регионе первый снег был замещен ещё вчера, 1 ноября. Где ещё выпал снег в Псковской области, смотрите в нашем фоторепортаже.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».