Названа причина перерывов в теплоснабжении многоквартирных домов в Острове-3

19:04, 02 ноября 2024, ПАИ

Периодические перерывы в теплоснабжении и горячем водоснабжении многоквартирных домов в Острове-3 связаны с необходимостью проведения строительно-монтажных работ. Они организованы для подключения вновь построенной тепловой сети. Об этом ПАИ сообщили в администрации Островского района.

Отключения будут продолжаться до полного завершения ремонтных работ. Согласно составленному графику, отключения будут происходить ещё не менее восьми раз, не более чем на восемь часов в день. «Без этого производство работ невозможно», – отметили в администрации.

Сложившаяся ситуация связана со сжатыми сроками контракта на модернизацию инженерной инфраструктуры на территории Острова-3. «При общем сроке реализации проекта 14 месяцев отключение коммунальных ресурсов занимает 6–7 месяцев, что обеспечило хотя бы частичный комфорт для жителей городка», – подчеркнули в сообщении.

В настоящее время подрядчик принимает все меры к тому, чтобы как можно быстрее выполнить условия контракта.