Более 1,5 миллиона рублей потеряли псковичи из-за мошенников

17:00, 04 ноября 2024, ПАИ

Более полутора миллионов рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Нескольким жителям Великих Лук и Псковского района звонили неизвестны. Они представлялись сотрудниками банков, сотовых компаний и под разными предлогами завладевали сбережениями псковичей.

В частности, мошенники предложили своим собеседникам, якобы для предотвращения несанкционированного оформления кредитов и доступа к их банковским счетам, срочно перевести деньги на «безопасные счета». В результате доверчивые граждане последовали этим рекомендациям и в итоге потеряли более полутора миллионов рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе расследования, подчеркнули в УМВД.