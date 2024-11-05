История успеха: незабываемые десерты от домашнего кондитера из Порхова

15:38, 05 ноября 2024, ПАИ

Центр «Мой бизнес» Псковской области представляет историю успеха самозанятой Марины Кондратьевой, которая стала домашним кондитером в Порхове.

Изначально Марина Кондратьева работала бухгалтером около 12 лет. Но декретный отпуск внёс свои коррективы: она стала заниматься кондитерским делом. Женщина проходила онлайн-курсы и обучалась в Санкт-Петербурге, после чего она оформила самозанятость и стала делать торты и десерты на заказ.

«В марте этого года был заключён социальный контракт, благодаря которому была расширена кухня и закуплена недостающая бытовая техника. Сегодня я принимала участие в круглом столе и узнала о мерах поддержки от псковского центра «Мой бизнес». В дальнейшем планирую обратиться», – отметила она.

Так в Порхове появился домашний кондитер, который предлагает торты и десерты с различными начинками. Сейчас Марина Кондратьева проходит курсы повышения квалификации «Шеф-кондитер», чтобы быть в тренде, знать обо всех нововведениях в своей специальности, оставаться профессионалом, выполнять работу на уровне, который диктует рынок.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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