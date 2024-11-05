В Совфеде предложили ввести льготный проезд на электричках для школьников и студентов

17:00, 05 ноября 2024, ПАИ

Сенатор РФ Наталья Косихина выступила с инициативой ввести льготный проезд в электричках для студентов колледжей до 19 лет и школьников, пишет РИА Новости.

Не во всех субъектах РФ есть скидка на проезд в пригородных электричках, несмотря на то, что зачастую обучающиеся должны ездить из одного населённого пункта в региональный центр и обратно в будние дни.

Введение скидок на проезд позволит сэкономить бюджет семей с невысоким уровнем дохода, отметила она.