200 тысяч заплатил хозяин собаки в Пыталово за нападение животного на женщину
Прокуратура Пыталовского муниципального округа проверила соблюдение требований законодательства об ответственном обращении с животными после обращения местной жительницы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В апреле этого года на жительницу Пыталово напала собака. В итоге женщина получила многочисленные телесные повреждения.
Прокуратура района в интересах пострадавшей направила в Пыталовский районный суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда.
По итогам дела с владельца собаки взыскали 200 тысяч рублей в пользу пострадавшей.
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