200 тысяч заплатил хозяин собаки в Пыталово за нападение животного на женщину

08:17, 06 ноября 2024, ПАИ

Прокуратура Пыталовского муниципального округа проверила соблюдение требований законодательства об ответственном обращении с животными после обращения местной жительницы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В апреле этого года на жительницу Пыталово напала собака. В итоге женщина получила многочисленные телесные повреждения.

Прокуратура района в интересах пострадавшей направила в Пыталовский районный суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда.

По итогам дела с владельца собаки взыскали 200 тысяч рублей в пользу пострадавшей.