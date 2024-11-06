О преимуществах переводов через СБП и опросе о безопасности финансовых услуг поговорят на «Серебряном дожде»

11:36, 06 ноября 2024, ПАИ

Программа «Копилка» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 6 ноября в 12:30. Гостем ведущего Андрея Федорова станет главный эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов.

Какие услуги можно оплатить через СПБ? Какие преимущества при использовании даёт система быстрых платежей? И почему россиянам стоит пройти опрос о безопасности финансовых услуг от Банка России?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Копилка» 6 ноября в 12:30. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».