Пять ударов в лицо и ножом в плечо: отдыхая в кафе, пскович избил свою сожительницу

13:23, 06 ноября 2024, ПАИ

До двух лет лишения свободы грозит 44-летнему псковичу за избиение своей сожительницы, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

Следствие установило, что в августе этого года пара проводила время в одном из кафе Пскова. Между мужчиной и женщиной произошёл конфликт, после которого мужчина не менее пяти раз ударил сожительницу в лицо. Затем пскович схватил нож и ударил спутницу два раза в левое плечо.

Ранее мужчина уже был судим за причинение телесных повреждений своей сожительнице. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.