Врач реаниматолог-анестезиолог трудоустроился в Островскую больницу
Врач реаниматолог-анестезиолог Александр Борисенко приступил к работе в Островской межрайонной больнице, сообщили ПАИ в медучреждении.
Александр Борисенко окончил Санкт-Петербургскую государственную педиатрическую академию. После завершения учёбы он прошел интернатуру по специальности «анестезиология и реаниматология» в той же академии. Молодой врач работал в Санкт-Петербурге, а также имеет опыт работы на СВО.
Забота о пациентах, профессионализм и стремлению к саморазвитию станут отличным вкладом в Островскую межрайонную больницу, отметили в медучреждении.
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