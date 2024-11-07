Врач реаниматолог-анестезиолог трудоустроился в Островскую больницу

07:33, 07 ноября 2024, ПАИ

Врач реаниматолог-анестезиолог Александр Борисенко приступил к работе в Островской межрайонной больнице, сообщили ПАИ в медучреждении.

Александр Борисенко окончил Санкт-Петербургскую государственную педиатрическую академию. После завершения учёбы он прошел интернатуру по специальности «анестезиология и реаниматология» в той же академии. Молодой врач работал в Санкт-Петербурге, а также имеет опыт работы на СВО.

Забота о пациентах, профессионализм и стремлению к саморазвитию станут отличным вкладом в Островскую межрайонную больницу, отметили в медучреждении.