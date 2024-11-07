Пресечена попытка ввоза в Россию крупной партии неучтённого моторного масла

09:39, 07 ноября 2024, ПАИ

Перевозчик из Латвии пытался ввезти в Россию больше моторного масла, чем указано в товаросопроводительных документах, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской таможни. Лишний товар изъяли и возбудили административное производство.

В результате таможенного досмотра с полной выгрузкой товара сотрудники таможенного поста МАПП «Бурачки» выявили несоответствие веса товара, указанного в предоставленных таможенному органу документах, фактически перемещаемому. В грузовом отсеке автомобиля оказалось на 1882 кг больше моторного масла, чем было заявлено.

«Латвийский перевозчик нарушил российское таможенное законодательство, сообщив в таможенный орган недостоверные сведения о весе брутто перемещаемого товара. Нарушение влечет административную ответственность, предусмотренную частью 3 статьи 16.1 КоАП РФ», – отметил и. о. начальника таможенного поста МАПП «Бурачки» Денис Пономаренко.