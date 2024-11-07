63-летний мужчина ушёл в лес и пропал в Псковском районе

16:26, 07 ноября 2024, ПАИ

63-летний мужчина ушёл в лес в деревне Подборовье-3 Псковского района и не вернулся, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина ростом 170 сантиметров, нормального телосложения, у него светло-русые волосы, короткая стрижка, голубые глаза.

Одет он был в тёмно-серую куртку, тёмные болоньевые штаны, чёрную шапку и резиновые сапоги. С собой у него были белое и прозрачное вёдра и тёмно-синяя сумка.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Олега Михайлова, просят позвонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.