63-летний мужчина ушёл в лес и пропал в Псковском районе
63-летний мужчина ушёл в лес в деревне Подборовье-3 Псковского района и не вернулся, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».
Мужчина ростом 170 сантиметров, нормального телосложения, у него светло-русые волосы, короткая стрижка, голубые глаза.
Одет он был в тёмно-серую куртку, тёмные болоньевые штаны, чёрную шапку и резиновые сапоги. С собой у него были белое и прозрачное вёдра и тёмно-синяя сумка.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Олега Михайлова, просят позвонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.
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