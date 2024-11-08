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Политика

Глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова приняла присягу

Глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова приняла присягу. Торжественная церемония состоялась в районном центре культуры сегодня, 8 ноября, передаёт корреспондент газеты «Сельская новь».

  • Глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова приняла присягу
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова приняла присягу
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова приняла присягу
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова приняла присягу
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова приняла присягу
    Фото: газета «Сельская новь»

Председатель Собрания депутатов Бежаницкого муниципального округа первого созыва Сергей Цветков огласил решение «Об избрании главы округа» и вручил Елене Ивановой удостоверение главы Бежаницкого муниципального округа.

Затем в присутствии представителей общественности, исполнительной и законодательной власти региона избранный руководитель округа приняла присягу.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова вручила поздравительный адрес от главы региона Михаила Ведерникова. К поздравлениям и пожеланиям присоединился депутат областного Собрания Андрей Козлов. Поздравления и напутственные слова также прозвучали от главы Локнянского муниципального округа Ивана Белугина, почётного гражданина Бежаницкого района, председателя общественного совета при администрации Бежаницкого района Анатолия Трофимова и почётного гражданина Бежаницкого района, экс-главы Бежаницкого района Сергея Михеева.

Елена Иванова поблагодарила руководство области, депутатов и жителей округа за оказанное доверие и заверила, что постарается сделать всё возможное для развития края и улучшения жизни жителей округа.

Напомним, ранее депутаты районных Собраний избрали главой Дновского муниципального округа Михаила Шауркина, главой Плюсского муниципального округа – Наталью Иванову, главой Порховского муниципального округа – Юрия Семёнова, главой Усвятского муниципального округа – Дмитрия Петрова.

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