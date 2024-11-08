До +9 градусов ожидается в Псковской области 9 ноября
Облачная с прояснениями погода без существенных осадков ожидается в Псковской области 9 ноября, сообщили ПАИ в региональном ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
Будет дуть ветер западных направлений от четырёх до девяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +1 до +6 градусов, днём – от +4 до +9. Атмосферное давление будет высоким.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
08 ноября 2024
В «Михайловском» советуют спланировать новогоднюю поездку в музей уже в ближайшие дни
08 ноября 2024
Псковский психотерапевт: Каждый раз знакомлюсь с чьим-то внутренним миром и будто кино смотрю