Псковская делегация побывала на управленческой сессии для руководителей фонда «Защитники Отечества»

16:09, 08 ноября 2024, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и руководитель регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева приняли участие в управленческой сессии для руководителей филиалов государственного фонда «Защитники Отечества». Об этом сообщается в телеграм-канале фонда.

Мероприятие проходило в Самаре с 5 по 8 ноября с участием руководителей филиалов государственного фонда, руководителей межведомственных комиссий субъектов Российской Федерации, а также заместителей полномочных представителей президента в федеральных округах. Делегацию Северо-Западного федерального округа возглавила заместитель полномочного представителя президента в СЗФО Ольга Атюкова.



С приветственным словом к собравшимся по видео-конференц-связи обратился первый заместитель руководителя Администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госфонда Сергей Кириенко. Он поблагодарил команду фонда за непростую работу и отметил, что количество успешно решенных вопросов растет. По его словам, почти 90% обращений в фонд так или иначе находят решения. Сергей Кириенко добавил, что ключевой задачей фонда является совершенствование работы по обеспечению помощи ветеранам СВО. Для этого необходимо совершенствовать инфраструктуру, нормативно-правовую базу, организацию деятельности.

Настройка эффективной коммуникации между всеми профильными ведомствами для оперативной помощи бойцам — одна из задач сессии. Статс-секретарь, заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что такие площадки позволяют настроить правильную коммуникацию между всеми профильными ведомствами для максимально быстрого оказания помощи героям СВО.

В числе основных тем повестки сессии — медицинская и социальная поддержка ветеранов СВО и членов их семей, психологическая поддержка и помощь. В рамках мероприятия эксперты отметили положительный опыт взаимодействия регионального отделения фонда «Защитники Отечества» с правительством Псковской области.