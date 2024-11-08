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Общество

В Белоруссии при участии ПсковГУ открылся ещё один Кикоинский класс

В школе № 1 в Барановичах в Белоруссии открылся ещё один Кикоинский класс на базе 5-го «А». В торжественном открытии приняли участие начальник управления коммуникаций в сфере общего образования и организации приёма обучающихся ПсковГУ Дмитрий Лобарёв, доцента кафедры химии Светлана Александрова и доцент кафедры географии Наталья Теренина. Об этом ПАИ сообщили в ПсковГУ.

​В Республике Беларусь совместно с ПсковГУ открылся ещё один Кикоинский класс. Фото: ПсковГУ

С приветственным словом к присутствующим обратился Дмитрий Лобарёв.

«Это проект конвергентного обучения, в котором сочетаются междисциплинарные программы. В данном случае – естествоведческо-математической направленности. Обучение в этих классах направлено на воспитание детей с новым типом мышления, которые воспринимают мир как единое целое, а не отдельно взятые школьные предметы», – отметил специалист.

Ученики этих классов осваивают научные методы, учатся программированию и 3D-моделированию, что будет полезно для них в будущем, независимо от того, какую область они выберут: математику, физику, химию, биологию или географию.

Преподаватели университета организовали для учеников шестых классов мастер-классы «Платоновы тела в природе и химии», а для пятиклассников – занятия по химии и географии на тему «Вулкан».

Также представители ПсковГУ приняли участие в круглом столе «Перспективы развития инженерных классов в Республике Беларусь», в методическом вебинаре, изучили гражданские проекты, реализованные в первой школе. Кроме того, они посетили Дворец детского творчества, где познакомились с работой учреждения по поддержке талантливых учеников и развитию их интереса к науке, технике и инновациям.

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