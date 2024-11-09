Умер бывший зампредседателя комитета по здравоохранению Псковской области Анатолий Богатин

10:40, 09 ноября 2024, ПАИ

Умер бывший заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Анатолий Богатин, сообщили ПАИ в профильном комитете.

Анатолий Богатин был врачом-фтизиатром, главным врачом Себежской центральной районной больницы. Долгое время работал в псковском отделе здравоохранения, комитете по здравоохранению Псковской области.

Под его руководством была разработана одна из первых в России программ ОМС жителей Псковской области.

«Его профессионализм, бесконечное терпение и доброта были образцом для всех, кто имел честь работать с ним. Приносим свои соболезнования родным и близким Анатолия Михайловича», – отметили в региональном комитете.

Прощание и отпевание пройдёт в воскресенье, 10 ноября, в 11:00 на улице Некрасова, 33.