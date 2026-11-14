«Михайловская пушкиниана»: 115-й выпуск издания стал доступен для чтения

12:57, 14 ноября 2026, ПАИ

На официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» размещён новый, 115-й выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана», сообщили ПАИ в музее.

В заповеднике напомнили, что в новый том вошли статьи и заметки, подготовленные по материалам Михайловских Пушкинских чтений «В уединении мой своенравный гений / Познал и тихой труд, и жажду размышлений...» (август 2026). Их авторы – исследователи-филологи, преподаватели и научные сотрудники музеев из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, Великого Новгорода, Челябинска, Пскова и Пушкинских Гор, а также аспиранты из Китая, обучающиеся в Государственном институте русского языка имени А. С. Пушкина (Москва).

Новая книга, равно и другие цифровые версии «Михайловской пушкинианы» разных лет, доступна для чтения и свободного скачивания на сайте в разделе «Специалистам → Библиотека».