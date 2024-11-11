Похитителя зарядки задержали росгвардейцы в Пскове

10:17, 11 ноября 2024, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в хищении из гипермаркета, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

10 ноября около 22:00 патруль вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что в гипермаркете на улице Труда сработал сигнал тревоги. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 30-летнего посетителя магазина, который похитил из торгового зала зарядное устройство.

По факту кражи проводится проверка, уточнили в пресс-службе.