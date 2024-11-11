Похитителя зарядки задержали росгвардейцы в Пскове
В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в хищении из гипермаркета, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
10 ноября около 22:00 патруль вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что в гипермаркете на улице Труда сработал сигнал тревоги. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 30-летнего посетителя магазина, который похитил из торгового зала зарядное устройство.
По факту кражи проводится проверка, уточнили в пресс-службе.
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