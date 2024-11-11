Начинается прием заявок на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание 2024»

11:49, 11 ноября 2024, ПАИ

Псковское агентство информации объявляет о начале приема заявок на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание 2024».

Первая общественная премия Псковской области «Народное признание» пройдет уже в 15 раз. Ее учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области. Премия является высшей общественной наградой региона за социально значимую деятельность, направленную на улучшение качества жизни жителей области, за вклад в развитие взаимовыгодного социально значимого сотрудничества, за деятельность в области благотворительности и творчества.

Премия проходит в несколько этапов.

На первом этапе – прием заявок в номинации через специальную форму на странице Премии на портале ПАИ. Выдвижение начинается сегодня, в понедельник, 11 ноября и завершится 8 декабря, в воскресенье.

После приема заявок эксперты в каждой номинации оставят не более 10 претендентов, наиболее, по их мнению, соответствующих условиям Премии.

В понедельник, 16 декабря начнется 1 тур народного голосования, он также идет на странице Премии, по каждой номинации. Голосование в 1 туре завершится 17 января, в пятницу

По итогам 1 тура тройка лидеров в каждой номинации переходит 2 тур народного голосования.

Голосование во 2 туре стартует 20 января, в понедельник и завершается 21 февраля, в пятницу.

По итогам 2 тура жюри премии также голосует. Голос члена жюри равен 3% от общего числа голосов, отданных читателями ПАИ в каждой из номинаций.



Церемония вручения Премии запланирована на 26 февраля 2025 года.

В этом году в Премии десять номинаций:

«Открытие» - в этой номинации на победу могут претендовать бизнеспроекты и компании, заявившие о себе на псковском рынке в 2022 году;

«Наша марка» - номинация, в которой могут быть представлены предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей;

«Сервис» - номинация для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;

«Бизнесмен года» - в этой номинации будут бороться за победу руководители крупного, среднего и малого бизнеса Псковской области;

«Рекорд» - специальная номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;

«Поступок» - в этой номинации на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок;

«Талант» - номинация для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал её признание;

«Призвание» - номинация для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в неё душу;

«Инициатива» - в этой номинации награда будет вручена авторам оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;

«Событие» - номинация, в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе.