На вечёрку «Кузьминки» приглашают псковичей 14 ноября
Псковичей и гостей города приглашают на вечёрку «Кузьминки» 14 ноября. Она начнётся в 18:30 в Псковском областном центре народного творчества, сообщили ПАИ в культурном учреждении.
Вечёрки посвящены народному празднику Кузьма-Демьян. Гости повеличают ремесленников, проведут хоровод «Во кузнице» и вспомнят парные бытовые танцы. Помимо этого, Максим Коваленко и Тимофей Баринов из ансамбля «Уграда» научат вырезать ложки и удивят гостей кулинарными чудесами, а многодетный отец Андрей Ролецкий из Пушкинских Гор познакомит с народными музыкальными инструментами, отметили организаторы.
Стоимость билетов на мероприятие можно уточнить в Псковском областном центре народного творчества.
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