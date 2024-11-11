На вечёрку «Кузьминки» приглашают псковичей 14 ноября

17:34, 11 ноября 2024, ПАИ

Псковичей и гостей города приглашают на вечёрку «Кузьминки» 14 ноября. Она начнётся в 18:30 в Псковском областном центре народного творчества, сообщили ПАИ в культурном учреждении.

Вечёрки посвящены народному празднику Кузьма-Демьян. Гости повеличают ремесленников, проведут хоровод «Во кузнице» и вспомнят парные бытовые танцы. Помимо этого, Максим Коваленко и Тимофей Баринов из ансамбля «Уграда» научат вырезать ложки и удивят гостей кулинарными чудесами, а многодетный отец Андрей Ролецкий из Пушкинских Гор познакомит с народными музыкальными инструментами, отметили организаторы.

Стоимость билетов на мероприятие можно уточнить в Псковском областном центре народного творчества.