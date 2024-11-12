Администрация Великих Лук: Во время падения строительного крана возле детсада никто не пострадал
Инцидент с падением строительного крана около детского сада в Великих Луках прокомментировали ПАИ в городской администрации.
Строительный кран упал вчера, 11 ноября на стройке на улице Первомайской, дом 26а. Рядом расположен детский сад № 26. Кран повредил пролёт металлического ограждения учреждения, пояснили в администрации.
Там заверили, что в ходе инцидента никто не пострадал, на место происшествия был вызван наряд полиции. Подрядной организации, ведущей строительство, направлена претензия о возмещении ущерба учреждению.
В администрации также отметили, что о данном случае сообщили в комитет по региональному контролю и надзору Псковской области.
Администрация Великих Лук: Во время падения строительного крана возле детсада никто не пострадал