Администрация Великих Лук: Во время падения строительного крана возле детсада никто не пострадал

16:38, 12 ноября 2024, ПАИ

Инцидент с падением строительного крана около детского сада в Великих Луках прокомментировали ПАИ в городской администрации.

Строительный кран упал вчера, 11 ноября на стройке на улице Первомайской, дом 26а. Рядом расположен детский сад № 26. Кран повредил пролёт металлического ограждения учреждения, пояснили в администрации.

Там заверили, что в ходе инцидента никто не пострадал, на место происшествия был вызван наряд полиции. Подрядной организации, ведущей строительство, направлена претензия о возмещении ущерба учреждению.

В администрации также отметили, что о данном случае сообщили в комитет по региональному контролю и надзору Псковской области.