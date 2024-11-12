Профилактическая акция «Чистое поколение – 2024» проходит в Псковской области

18:32, 12 ноября 2024, ПАИ

В Псковской области проходит второй этап операции «Чистое поколение – 2024». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Акция проходит с 11 по 20 ноября. Её цели – предотвращение распространения наркотиков, выявление и пресечение преступления в этой сфере, а также предотвращение вовлечения несовершеннолетних и молодёжи в незаконный оборот наркотиков.

В рамках операции сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области будут работать вместе с представителями органов власти и общественных организаций. Они проведут профилактические мероприятия, которые помогут сформировать у людей негативное отношение к употреблению наркотиков и пропагандировать здоровый образ жизни.