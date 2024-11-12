О тайной жизни ёлочных игрушек расскажут гостям «Михайловского»

18:50, 12 ноября 2024, ПАИ

К репетициям спектакля «Сказки новогодней ёлки, или Тайная жизнь ёлочных игрушек» приступили участники детской театральной студии «Лукоморье» при государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали ПАИ в музее, спектакль о том, как готовятся к своему главному в году выходу к людям новогодние украшения, станет важной частью традиционного детского праздника с Дедом Морозом, Снегурочкой, играми вокруг ёлки и подарками.

В Пушкинском заповеднике напомнили, что театральная студия «Лукоморье» при музее была создана чуть более года назад. Руководит ею Дарина Дементьева – профессиональный режиссёр, педагог, сотрудник отдела массовых мероприятий музея-заповедника «Михайловское». Занятия, во время которых дети занимаются тренингами, направленными на развитие речевого аппарата, пластики и мышечной свободы, чувства ритма, внимания и воображения, а главное учатся понимать друг дружку и себя и любить театр, для студийцев проводятся бесплатно.

Свой первый спектакль юные пушкиногорские актёры показали уже в июне этого года, напомнили в музее-заповеднике. Ожидаемо, это была работа по мотивам сказок Пушкина – получасовое попурри «Сказочная чехарда». «Сказки новогодней ёлки, или Тайная жизнь ёлочных игрушек» – вторая большая премьера студийцев и их педагога, рассказали в «Михайловском».

Выступлением студии «Лукоморье» и детским праздником около ёлки в Пушкинском заповеднике по традиции откроют череду новогодних и Рождественских праздников в государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Подробности «…Тайной жизни ёлочных игрушек» раскроют 28 декабря. Жителей и гостей Святогорья ждут на сказку в научно-культурном центре музея (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). В целом же большая праздничная программа к Новому году и Рождеству Христову распланирована с 28 декабря текущего года и до 8 января 2025 года включительно. В музейной афише этих дней есть камерные концерты, фольклорные гуляния, мастер-классы и многое другое.