Коньяк на 18 тысяч рублей украл из магазина житель Пскова

09:39, 13 ноября 2024, ПАИ

Коньяк на 18 тысяч рублей украл из магазина житель Пскова, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

12 ноября около 13:00 сотрудники отдела вневедомственной охраны получили сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 28-летнего псковича, который похитил из торгового зала две бутылки коньяка общей стоимостью 18 315 рублей.

По факту грабежа проводится проверка.