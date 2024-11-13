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Происшествия

Коньяк на 18 тысяч рублей украл из магазина житель Пскова

Коньяк на 18 тысяч рублей украл из магазина житель Пскова, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

12 ноября около 13:00 сотрудники отдела вневедомственной охраны получили сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 28-летнего псковича, который похитил из торгового зала две бутылки коньяка общей стоимостью 18 315 рублей.

По факту грабежа проводится проверка.

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