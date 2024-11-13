Органную музыку смогут услышать псковичи 17 ноября

11:29, 13 ноября 2024, ПАИ

Концерт ансамблевой музыки из цикла «От гениев барокко до планеты Пьяццоллы» пройдёт 17 ноября в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове, сообщили ПАИ организаторы.

Для гостей выступит органист Виталий Котов, скрипач Илья Лиховидов и виолончелистка Татьяна Тутынина. В исполнении музыкантов прозвучат произведения XVI–XX веков – итальянского композитора и органиста эпохи раннего барокко Джироламо Фрескобальди в транскрипции испанского композитора и виолончелиста XIX-XX веков Гаспара Кассадо-и-Мореу, германского композитора и органиста-классика романтического периода XIX-XX веков Йозефа Габриэля фон Райнбергера, а также аргентинского композитора второй половины XX века Астора Панталеона Пьяццоллы. Слушатели смогут насладиться звучанием органа в дуэте со скрипкой или виолончелью, а также услышат все эти инструменты в трио исполнении, отметили организаторы.

Посетить концерт можно по пригласительному за пожертвование. Продолжительность мероприятия – 60 минут без антракта.