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Экономика

Расширять льготную ипотеку в России пока не планируют

Власти России на данный момент не планируют расширять льготную ипотеку, сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин на открытом диалоге «100 вопросов о будущем России».

Фото: ПАИ

«Будем ждать снижения инфляции», – сказал вице-премьер. Так, программы льготных ипотечных кредитов в стране продолжат работу, но уже точечно.

Россиянам, которые уже оформили льготные кредиты на покупку жилья, беспокоиться не о чем, так как ставки для таких людей останутся неизменными до окончания срока кредита. Однако для бюджета страны – это дорогое и непростое решение, отметил Марат Хуснуллин.

Напомним, что в Псковской области за первые восемь месяцев 2024 года выдали более трёх тысяч ипотечных кредитов, что 16 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Псковские эксперты в сфере рынка недвижимости рассказали, кому выгодно приобретать квартиру сейчас – в условиях роста ключевой ставки до 21 %, следствием которого стало повышение и ипотечных ставок: базовая 25 % и льготная 6 %.

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