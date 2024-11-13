Почти девять лет колонии получил великолучанин за хищения денег из «Почты России»

16:06, 13 ноября 2024, ПАИ

Восемь лет и семь месяцев колонии получил великолучанин за совершение двух хищений из отделений «Почты России», сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что 21 ноября 2018 года мужчина с помощью инструмента незаконно проник в окно отделения «Почты России» в Великих Луках. Он напал на сотрудницу отделения, распылив ей в глаза перцовый баллончик, а также угрожал ей убийством. После этого злоумышленник похитил инкассаторскую кассету с деньгами в сумме 1 437 000 рублей и скрылся с места преступления.

15 января 2020 года мужчина незаконно проник в почтовое отделение в Пскове с помощью инструмента. Великолучанин толкнул сотрудницу отделения, после чего она упала на пол. После этого он открыто похитил инкассаторскую кассету с деньгами в сумме 1 700 000 рублей, а также взял из ящика стола около 450 тысяч рублей. Затем мужчина скрылся с места преступления.

Великолучанин в содеянном не раскаялся. Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» частью 4 статьи 162 УК РФ и пунктом «б» части 2 статьи 161 УК РФ. Ему назначили наказание в виде восьми лет и семи месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.