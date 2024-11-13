Путин проведет прямую линию и пресс-конференцию во второй половине декабря

16:49, 13 ноября 2024, ПАИ

Президент Владимир Путин во второй половине декабря подведет итоги года в совмещенном формате прямой линии и большой пресс-конференции, дата пока не определена, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом пишет «Интерфакс».

«Действительно, до конца года во второй половине декабря состоится совмещенный формат, большая ежегодная пресс-конференция, которая будет совмещена с элементами прямой линии. Так же будем собирать вопросы граждан, так же будем на них отвечать, так же будем обрабатывать весь массив», - сказал он.

«Что касается самой даты, то мы ее попозже скажем», - добавил Песков.