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Политика

Николай Кузьмин* лишён статуса депутата Завеличенской волости

Иноагент Николай Кузьмин* лишён статуса депутата сельского поселения Завеличенская волость Псковской области, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

14 ноября на заседании сессии волостного Собрания 10 депутатов проголосовали за это решение, один воздержался. Николай Кузьмин голосовал против.

*Николай Кузьмин внесён в реестр физических лиц иностранных агентов.

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