Николай Кузьмин* лишён статуса депутата Завеличенской волости
Иноагент Николай Кузьмин* лишён статуса депутата сельского поселения Завеличенская волость Псковской области, передаёт корреспондент ПАИ.
14 ноября на заседании сессии волостного Собрания 10 депутатов проголосовали за это решение, один воздержался. Николай Кузьмин голосовал против.
*Николай Кузьмин внесён в реестр физических лиц – иностранных агентов.
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